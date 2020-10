Rust als wapen

Onverstoorbaar zijn én op scherp staan. Rustig doorgaan met open zintuigen, je kalmte bewaren in het gezicht van chaos en slechtheid. Kan dat? Meer dan ooit is het nodig.

Op een industrieterrein met kantoren, aan de rand van Amsterdam, spreek ik voor een interview uren met Marcel: een van de best getrainde politiemensen van ons land.

Hij is rustig en alert. ‘Rust is een wapen dat nooit weigert’, zegt hij. Hij heeft hoop dat het kwaad verliest, dat het goede wint en dat het recht zijn loop krijgt in deze wereld.

Tegelijk is hij somber, grimmig-realistisch, over de aard van de mens.

Weer in de trein, kijk ik op mijn telefoon en lees van de aanval in een kerk in Nice. Daarna staar ik een hele tijd uit het raam. Hoe blijf je h..