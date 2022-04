Waslaagje maakt akkers in woestijn effectiever

In de woestijn verdampt veel water direct uit de bodem. Daarnaast verdampen planten ook water tijdens hun stofwisseling, de transpiratie. De som van die twee is de ‘evapotranspiratie’. In landen met weinig neerslag en hoge temperaturen proberen boeren het verdampen van water uit de bodem soms te verminderen door de akkers af te dekken met plastic, maar dat levert weer veel afval op.

Onderzoekers van de King Abdullah University of Science and Technology experimenteren al langer met een speciaal soort dekzand. Daarvoor zijn zandkorrels gecoat met een zeer dun laagje waterafstotende parafine. De ruwe zandkorrels klitten dankzij de parfinelaag samen en vormen een voor water moeilijk doordringbare laag, die de wetenschappers SandX noemen.

Veldp..

