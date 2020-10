Verpleegkundigen: Nederland stevent af op zorginfarct

Vele duizenden verpleegkundigen en verzorgenden willen dat per direct strengere maatregelen worden genomen in de strijd tegen het coronavirus. Uit een peiling van de beroepsvereniging Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland komt naar voren dat 85 procent van de ruim 13.000 ondervraagden wil dat het kabinet ingrijpt.

In een brief aan de verantwoordelijke ministers en premier Mark Rutte stelt Gerton Heyne, voorzitter van V&VN, dat Nederland afstevent op een zorginfarct. ‘Elke dag dat we langer wachten met ingrijpen, brengt ons dichter bij een zorginfarct. Dat betekent dat zorg op grote schaal niet meer, of met onvoldoende kwaliteit, kan worden geleverd.’

De druk neemt volgens de beroepsvereniging met de dag toe. ‘Het water staat 350.000 verpleegkundigen en verzorgenden - als grootste beroepsgroep de ruggengraat van de zorg - tot aan de lippen.’

Groeiend tekort

Hij schetst in zijn brief aan het kabinet een somber beeld: ‘Spoedeisende hulpposten sluiten, omdat de doorstroming van patiënten stokt. Ambulances rijden rondjes, omdat ze patiënten niet kwijt kunnen. Het aantal ziekenhuisopnames en ic-patiënten zitten nog altijd op de lijn van het meest gitzwarte scenario, zoals Ernst Kuijpers afgelopen woensdag in de Tweede Kamer aangaf.’

Tegenover de enorme toestroom van patiënten staat volgens Heyne een groeiend tekort aan zorgmedewerkers. ‘Volgens ActiZ ligt het ziekteverzuim in sommige instellingen op 50 procent. Hele teams zitten ziek thuis. In sommige ziekenhuizen is 40 procent van de testuitslagen van medewerkers op Covid-19 positief. De uitval door ziekte, overbelasting, psychische klachten en/of verdenking van Covid-19 nemen zorgbreed toe.’

Zieke medewerkers

Uit cijfers blijkt volgens hem dat tussen juli en september gemiddeld per dag 60.000 medewerkers niet inzetbaar waren. ‘Inmiddels is de nood zo hoog dat zieke medewerkers wordt gevraagd om toch te komen werken. Dat is onveilig en maakt het probleem alleen maar groter.’

Om het zorgsysteem overeind te houden zijn volgens hem maatregelen onvermijdelijk. ‘Het is belangrijk om deze dan ook meteen te nemen, zodat de schade niet onnodig nog verder oploopt en de maatregelen niet langer hoeven te duren dan nodig is.’