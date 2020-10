EU-leiders: werk aan wederzijds begrip, zaai geen verdeeldheid

Leiders over de hele wereld moeten zich sterk maken voor dialoog en wederzijds begrip tussen geloofsgemeenschappen en maatschappelijke groeperingen, vinden de regeringsleiders en staatshoofden van de Europese Unie. Ze roepen hen, op de dag dat een vermoedelijke moslimextremist in Nice drie mensen doodstak, op niet voor verdeeldheid te kiezen.

Premier Mark Rutte en zijn collega’s zijn via een videoconferentie in overleg over de nieuwe golf van de coronapandemie die Europa overspoelt. Maar tussen de alarmerende berichten over het oprukkende virus drong de aanslag in de Zuid-Franse badplaats zich naar de voorgrond.

De ‘geschokte en bedroefde’ leiders ‘veroordelen in de sterkst mogelijke bewoordingen deze aanvallen, die aanvallen zijn op onze gedeelde waarden”. Ze staan ‘eensgezind en pal in onze solidariteit met Frankrijk, de Fransen en de Franse regering in onze gezamenlijke en doorgaande strijd tegen terrorisme en gewelddadig extremisme”.