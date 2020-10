Shell denkt tot 2 miljard kwijt te zijn aan ontslagvergoedingen

Uhl en Shell-topman Ben van Beurden gaven analisten een toelichting op de resultaten over het derde kwartaal die donderdag werden gepresenteerd. Daarbij gaven ze aan dat het Nederlands-Britse concern raffinaderijen en petrochemische installaties van de hand zal doen die niet meer goed in de portefeuille vallen. Tegelijkertijd houdt het bedrijf vast aan enkele locaties die voor Shell belangrijk zijn. In die laatste categorie valt naar verwachting ook het petrochemisch complex Pernis bij Rotterdam.

Shell toonde na een rampzalig voorjaar enig herstel in het derde kwartaal. Na een historisch fors verlies in het tweede kwartaal, boekte het Nederlands-Britse concern in de voorbije verslagperiode weer een nettowinst van 489 miljoen dollar. De olieprijzen lagen in de drie maanden tot en met september weer wat hoger, geholpen door de voorzichtige toename in economische activiteit na de versoepeling van lockdowns wereldwijd.