Twitter verwijdert haatzaaiend bericht van oud-premier Maleisië

Twitter heeft een bericht van de voormalige premier van Maleisië, Mahathir Mohamad, verwijderd, waarin hij schrijft dat moslims het recht hebben om Fransen te vermoorden. Mahathir, die van 2018 tot 1 maart 2020 premier was, refereerde aan de moord op de Franse docent Samuel Paty, maar zei niets over de aanval in Nice eerder op de dag.

In de verwijderde tweet was te lezen: ‘Moslims hebben het recht om boos te zijn en om miljoenen Fransen te vermoorden voor alle slachtpartijen in het verleden.’ In een ander bericht schreef de 95-jarige Mahathir dat de Fransen in de geschiedenis ‘miljoenen mensen hebben gedood, veel daarvan waren moslims”.

In eerste instantie voegde Twitter een waarschuwing toe aan het bericht, waarin stond dat de tweet de regel van het ‘verheerlijken van geweld’ schond, maar dat het mogelijk in het algemeen belang was dat de tweet toegankelijk bleef. Later werd het bericht toch verwijderd.

Terreuraanslag

In de andere berichten die Mahathir naar zijn 1,3 miljoen volgers stuurde, schreef hij dat moslims het recht hebben om de Fransen te straffen, omdat Frankrijk alle moslims de schuld heeft gegeven van de daad van één persoon. Hij verwees daarbij naar de recente moord op Paty, door een moslimextremist. Ook twitterde hij dat de Fransen ‘hun kinderen zouden moeten leren hoe ze de gevoelens van anderen respecteren”.

Mahathir zette de berichten online nadat in Nice een terreuraanslag had plaatsgevonden waarbij drie doden vielen. Hij hekelde de terrorisme-aanpak van de Franse president Emanuel Macron, die zich fel heeft uitgesproken tegen islamitisch extremisme.