‘Bijna helft medewerkers in reissector volgend jaar baan kwijt’

Zeker 45 procent van de medewerkers in de reissector zal in het voorjaar van 2021 werkloos zijn, aldus kenniscentrum Reiswerk. Nu al heeft 20 procent van de werknemers binnen de reisbranche zijn of haar baan verloren door grote reorganisaties en het niet verlengen van tijdelijke- en seizoenscontracten vanwege de coronacrisis. Het arbeidsmarktfonds en kenniscentrum luidt daarom de noodklok en roept op tot sectorspecifieke maatregelen van de overheid.

Ook Loes Dreschler van vakbond CNV ziet de toekomst voor de reisbranche somber in. Zij laat weten dat het CNV wekelijks meldingen binnenkrijgt van een voorgenomen reorganisatie of van een faillissement. Dreschler: ‘Als het kabinet de reisbranche niet meeneemt in de extra steunmaatregelen, worden werknemers zo met een enkeltje de WW in geholpen.’

Voor het eerst in de geschiedenis zijn er vrijwel geen vacatures meer in de reisbranche, stelt Reiswerk. Het aantal beschikbare vacatures is, vergeleken met het begin van 2020, met 97 procent gedaald. Dit heeft gevolgen voor studenten van verschillende mbo- en hbo-opleidingen voor Toerisme, die geen stage kunnen vinden en straks geen baan.