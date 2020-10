Willem-Alexander bezoekt Haags ziekenhuis

Willem-Alexander sprak met artsen, verpleegkundigen en laboranten op de Covid- en radiologie-afdelingen van het HMC. Hij kreeg te horen dat de werkbelasting in de tweede golf niet alleen hoog is op de intensive care. Ook de piekbelasting op de klinische Covid-afdeling van het HMC is flink toegenomen nu meer testen plaatsvinden en de behandelmogelijkheden zijn verbeterd. De radiologie-afdeling is weer zwaarbelast vanwege de vele longfoto’s die worden gemaakt en de druk op de acute zorg is hoger dan tijdens de eerste piek. Het ziekenhuis heeft daarbij ook nog te maken met meer medewerkers die in deze golf besmet raken.

Het bezoek van de koning aan het Haagse ziekenhuis was het eerste openbare optreden na zijn veelbesproken herfstvakantie. Willem-Alexander vloog met zijn gezin naar zijn villa in Griekenland. Dat zorgde voor ophef omdat de regering een paar dagen eerder de bevolking had opgeroepen vooral thuis te blijven en geen onnodige reizen te maken. De vakantie werd afgebroken en in een historische videoboodschap gingen Willem-Alexander en Máxima diep door het stof. Het koningspaar zei dat het ‘pijn doet uw vertrouwen in ons beschaamd te hebben’ en ‘wij blijven ons samen met u inzetten om het coronavirus eronder te krijgen”.