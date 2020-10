Coronasysteem GGD kon vele contactonderzoekers niet aan

Te veel bron- en contactonderzoekers die tegelijk gebruikmaakten van hetzelfde programma voor hun werk. Daardoor ontstond woensdag een storing in de computersystemen van de regionale gezondheidsdiensten, laat de overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland donderdag weten. Door de panne kwamen de dagcijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) woensdag uren later dan gebruikelijk naar buiten. Het gaat volgens de GGD om een ander soort storing dan die van zaterdag.

Als iemand word getest op het coronavirus, komt de uitslag in het programa CoronIT van de GGD’en te staan. Die gegevens gaan naar de bron- en contactonderzoekers, die mensen op de hoogte brengen van een positieve test. Zij vragen de mensen dan onder meer waar ze besmet zijn geraakt, met wie ze recent contact hebben gehad en of ze bijvoorbeeld in de zorg werken. Die informatie komt in het programma HPZone te staan, en dat zijn de gegevens die naar het RIVM gaan. Het RIVM verzamelt de informatie en brengt de ruwe landelijke data naar buiten. Op basis daarvan berekenen diverse nieuwsmedia hoeveel positieve tests, ziekenhuisopnames en sterfgevallen per etmaal zijn geregistreerd.

Per dag maken gemiddeld ongeveer 4000 bron- en contactonderzoekers gebruik van HPZone, legt GGD GHOR Nederland uit. Dat aantal neemt toe omdat het aantal positieve tests de laatste tijd fors is gestegen. Door die vele gebruikers werd het systeem woensdag traag. Het programma is in de nacht van woensdag op donderdag geüpdatet en de problemen zijn volgens de GGD-koepel momenteel verholpen. ‘Daarnaast werken we aan het robuuster maken van het systeem, zodat nog meer onderzoekers gebruik kunnen maken van het systeem.’

Storing zaterdag

De storing van zaterdag ontstond volgens de GGD toen de verbinding tussen het eerste programma (CoronIT) en het tweede programma (HPZone) wegviel. Daardoor kregen de onderzoekers geen nieuwe opdrachten om mensen te bellen. ‘Normaal gesproken merk je dat direct, maar als het zo druk is als nu duurt het een paar uur voor de eerste persoon aan de bel trekt en zegt: ik heb geen werkvoorraad meer.’

GGD GHOR Nederland voegt eraan toe dat de huidige coronadrukte ‘niet het juiste moment is om mensen vrij te maken om een nieuw computersysteem op te tuigen”.

Het RIVM kreeg tussen dinsdagochtend en woensdagochtend 8123 meldingen van positieve tests. Dat was aanzienlijk minder dan de drie dagen ervoor, toen het aantal nieuwe gevallen boven de 10.000 uitkwam. Hoeveel meldingen door de beide storingen zijn gemist, is niet bekend, en daarom is uit de cijfers niet af te leiden of het aantal positieve tests begint te dalen of juist verder oploopt.