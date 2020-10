Aanvaller Nice bleef ‘Allahu akbar’ zeggen

De verdachte van de moordpartij in de Franse kuststad Nice bleef de woorden ‘Allahu akbar’ (God is de grootste) herhalen, zelfs terwijl hij werd behandeld door de hulpdiensten. Dat zei burgemeester Christian Estrosi na de aanhouding van de vermeende extremist, die drie mensen zou hebben gedood en daarna is neergeschoten door de politie.

Burgemeester Estrosi maakte ook bekend dat president Emmanuel Macron op korte termijn in zijn stad wordt verwacht. De autoriteiten denken dat de aanvaller terroristische motieven had. Aanklagers hebben ook een onderzoek gestart wegens moord. De politie laat weten dat de situatie in Nice inmiddels ‘onder controle’ is.

Frankrijk is de afgelopen jaren herhaaldelijk opgeschrikt door jihadistisch geweld. Moslimextremisten hebben sinds 2015 honderden mensen gedood. In Nice vielen in 2016 nog bijna negentig doden toen een man in een vrachtwagen inreed op voetgangers.