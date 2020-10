Merkel waarschuwt voor zware wintermaanden in Duitsland

Duitsland dreigt in een ‘dramatische situatie’ te belanden volgens bondskanselier Angela Merkel. In haar toespraak in de Bondsdag wees ze er donderdag op dat door het toenemende aantal coronagevallen de gezondheidszorg overbelast zal raken.

Het aantal nieuwe besmettingen is volgens haar ‘omhoog geschoten”. ‘Met dit tempo zullen onze intensivecareafdelingen over een paar weken overbelast raken”, zei Merkel. ‘We bevinden ons in een dramatische situatie aan het begin van het winterseizoen.’ Ze sprak over vier lange zware maanden, maar zei dat ook daar weer een einde aan zal komen.

Woensdag werd besloten dat Duitsland voor een maand deels op slot gaat. Bars en restaurants moeten tot eind november dicht, net als onder meer fitnessstudio’s, theaters en bioscopen. Het afgelopen etmaal was er opnieuw sprake van een recordaantal nieuwe coronabesmettingen. Volgens het Robert Koch Instituut (RKI), de Duitse evenknie van het RIVM, kwamen er maar liefst 16.774 nieuwe gevallen bij.

De bondskanselier bekritiseerde in haar toespraak ook populisten die zeggen dat het virus niet zo schadelijk is. ‘Alleen met solidariteit en transparantie kunnen we de pandemie het hoofd bieden. Leugens en desinformatie, complottheorieën en haat beschadigen niet alleen het democratische debat, maar ook de strijd tegen het virus.’