Minister: Britse regering probeert nieuwe lockdown te voorkomen

Jenrick zei dat de regering voorlopig probeert vast te houden aan lokale lockdowns, die nu op meerdere plaatsen in Engeland zijn ingesteld. ‘Het is het duidelijke beleid van de regering om al het mogelijke te doen om een volledige landelijke lockdown te voorkomen”, benadrukte de minister bij Sky News.

In heel Europa worden regeringen geconfronteerd met een snel stijgend aantal coronabesmettingen. Onderzoekers van het Imperial College in Londen schatten dat er in Engeland dagelijks zo’n 96.000 besmettingen bijkomen. Frankrijk en Duitsland hebben al besloten om landelijk weer lockdownmaatregelen in te voeren, maar de Britse regering is huiverig om dat te volgen. Jenrick zei dat met lokale maatregelen grotere economische schade voorkomen kan worden.

De landelijke regering houdt zich bezig met maatregelen in Engeland, omdat andere delen van het land zelf uitgebreide bevoegdheden hebben op het gebied van volksgezondheid. Zo besloot Wales om wel een korte lockdown in te stellen.