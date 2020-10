Trump en Biden strijden om gunst kiezers Florida

De Amerikaanse president Donald Trump en zijn uitdager Joe Biden voeren donderdag allebei campagne in Florida. De kandidaten zijn enkele dagen voor de verkiezingen nog verwikkeld in een nek-aan-nekrace in die cruciale staat.

Trump houdt zijn bijeenkomst volgens lokale media aan het begin van de middag bij het Raymond James Stadion in Tampa. Op eerdere campagnebijeenkomsten van de president kwamen duizenden aanhangers af. Zij droegen vaak geen mondkapjes. De rally van Biden begint enkele uren later in diezelfde stad en ziet er waarschijnlijk heel anders uit. Daar moeten aanwezigen in hun auto’s blijven zitten om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Florida geldt bij de verkiezingen als een van de belangrijkste staten. De ‘Sunshine State’ (zonnige staat), waar 29 van de 538 kiesmannen zijn te verdelen, koos bij vrijwel iedere presidentsverkiezing sinds 1964 voor de uiteindelijke winnaar. Trump won er in 2016 en probeert nu de gunst van de kiezers te behouden. Peilingen doen vermoeden dat het er dit jaar erg spannend gaat worden.

Grote rode golf

Trump belandde eerder deze maand nog in het ziekenhuis met een coronabesmetting, maar voert inmiddels weer volop campagne. Hij reist kriskras door de VS om zijn aanhangers toe te spreken. Trump voorspelde tijdens een bijeenkomst in Bullhead City (Arizona) een monsterzege bij de verkiezing op 3 november. ‘Het gaat een grote, grote rode golf worden”, zei de president, die verwees naar de kleur van zijn Republikeinse Partij. ‘We houden van u, we houden van u”, scandeerde de menigte.

Oud-vicepresident Biden overlegde in zijn thuisstaat Delaware met gezondheidsexperts. Hij presenteert zich als de beste kandidaat om de coronacrisis aan te pakken die aan zeker 227.000 Amerikanen het leven heeft gekost. ‘Ik voer geen campagne met de valse belofte dat ik een einde kan maken aan de pandemie door een knop om te zetten”, benadrukte de Democraat. Hij beloofde wel goed naar wetenschappers te zullen luisteren als hij de verkiezingen wint.

Biden staat landelijk ruim voor in de peilingen en komt zaterdag met zwaar geschut. Dan voert hij samen campagne met zijn voormalige politieke baas Barack Obama.