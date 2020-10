Meer dan 8 miljoen coronabesmettingen in India

Volgens de recentste cijfers van de Indiase regering zijn er in totaal 8.040.203 coronabesmettingen vastgesteld. In het land met zo’n 1,3 miljard inwoners overleden tot dusver 120.527 aantoonbaar aan de gevolgen van Covid-19.

Het Indiase sterftecijfer staat in schril contrast met het zwaarst getroffen land ter wereld, de Verenigde Staten. Daar werden volgens de cijfers van Johns Hopkins University vooralsnog 8.856.413 besmettingen vastgesteld, maar overleden maar liefst bijna 230.000 personen.

New Delhi

Hoewel de sterfte in India relatief beperkt lijkt en het aantal nieuwe besmettingsgevallen de laatste dagen afneemt, zetten de autoriteiten zich schrap voor een tweede golf na divali, het hindoeïstische lichtfeest dat op 14 november wordt gevierd.

De hoofdstad New Delhi meldde woensdag zo’n 5000 nieuwe besmettingsgevallen, het hoogste aantal in één dag sinds de coronapandemie ook India bereikte. De autoriteiten vrezen dat het aantal nieuwe besmettingen per dag in New Delhi bij een tweede golf al snel de 10.000 kan overstijgen.

Mumbai

Mumbai, het financiële centrum van het land, is van alle Indiase steden het hardst getroffen. Daar zijn in totaal meer dan een kwart miljoen besmettingen vastgesteld en zijn meer dan 10.000 corona-gerelateerde sterfgevallen geregistreerd. In Mumbai komen er dagelijks momenteel zo’n 2000 besmettingsgevallen bij.

De Indiase premier Narendra Modi heeft zijn volk in recente toespraken gewaarschuwd dat het zich ‘roekeloos’ gedraagt door zich niet aan afstandsregels en andere maatregelen te houden.