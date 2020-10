Orkaan Zeta zwakt af naar tropische storm

De orkaan Zeta, die woensdag de kust van de zuidelijke Amerikaanse staat Louisiana bereikte, zal woensdagnacht (plaatselijke tijd) afzwakken naar het niveau van een tropische storm, heeft het National Hurricane Center (NHC) gemeld. De orkaan kwam niet ver van de stad New Orleans aan land. Hoewel Zeta de orkaan Katrina, die de stad in 2005 grotendeels verwoestte, niet in kracht overtrof, werd Zeta wel de sterkste sindsdien. De autoriteiten hebben één dode bevestigd.

Minstens 330.000 huishoudens in Louisiana kwamen als gevolg van de orkaan Zeta zonder stroom te zitten, melden lokale media. Met de staten Alabama en Mississippi meegerekend, zitten maar liefst 900.000 mensen zonder elektriciteit. De orkaan zorgde ook voor hevige overstromingen. In een video is te zien hoe een boot midden op een ondergelopen snelweg staat.

In New Orleans werd een man geëlektrocuteerd toen hij in contact kwam met een naar beneden gekomen hoogspanningsleiding, melden de lokale autoriteiten in een bericht op Twitter. ‘Er zijn buiten momenteel veel gevaren. Blijf alstublieft binnen”, luidt een waarschuwing aan de inwoners van New Orleans.

Evacuatie

Gouverneur van Louisiana John Bel Edwards had de inwoners van zijn staat opgeroepen om te schuilen voor de orkaan, en beloofde reddingshulp en ondersteuning met herstelwerkzaamheden direct na de storm. In New Orleans werd het openbaar vervoer stilgelegd en kregen bewoners van de buitendijkse gebieden het advies om hoger gelegen gebied op te zoeken. Gemeenten in laaggelegen gebieden en aan de kust vaardigden evacuatiebevelen uit.

Olie- en gasproducenten evacueerden de medewerkers van 231 boorplatformen en sloten oliebronnen af. Daarmee werd twee derde van de offshore olieproductie en 45 procent van de gasproductie van de staat stilgelegd.

Zeta, met windsnelheden tot 175 kilometer per uur, is de vijfde orkaan of storm die Louisiana dit jaar treft. De VS zijn bijzonder zwaar getroffen, met orkanen Isaias, Laura, Hanna, Sally en Delta die allemaal de kustlijn aandeden en miljarden dollars aan schade veroorzaakten.