Celstraf van 17 jaar voor Zuid-Koreaanse oud-president definitief

De Zuid-Koreaanse oud-president Lee Myung-bak moet definitief voor 17 jaar de gevangenis in, heeft het Hooggerechtshof van het Oost-Aziatische land geoordeeld. In een eerder hoger beroep viel zijn celstraf wegens omkoping en verduistering hoger uit dan in de eerste aanleg.

Het Hooggerechtshof houdt de straf die Lee in januari kreeg opgelegd in stand. Die straf bedraagt naast 17 jaar celstraf een boete van 13 miljard won (ongeveer 9,7 miljoen euro). Daarnaast werd een bedrag van 5,7 miljard won verbeurd verklaard.

De 78-jarige oud-president, die Zuid-Korea regeerde van 2008 tot 2013, werd in april 2018 aangeklaagd. Tegen hem werden 16 beschuldigingen ingediend, waaronder voor verduistering en het aannemen van steekpenningen. Later dat jaar kreeg hij een gevangenisstraf opgelegd van 15 jaar cel.

Nu ‘s lands hoogste rechtbank Lee’s straf definitief heeft gemaakt, zal hij naar de gevangenis worden overgebracht. De acht maanden sinds zijn veroordeling in hoger beroep in februari mocht hij in vrijheid doorbrengen omdat er nog een gerechtelijke procedure liep.

Ook Lee’s opvolger Park Geun-hye zit achter de tralies vanwege machtsmisbruik en corruptie. Zij werd in juli tot 20 jaar gevangenisstraf veroordeeld nadat ze in hoger beroep was gegaan. In de eerste aanleg kreeg Park een straf van 30 jaar cel opgelegd.