Gerechtshof buigt zich over hoger beroep aanslag Amsterdam CS

De man die in 2018 een aanslag pleegde op Amsterdam Centraal Station vecht donderdag zijn veroordeling aan bij het gerechtshof in Amsterdam. De 21-jarige Jawed S. kreeg vorig jaar bijna 27 jaar cel opgelegd en moet een schadevergoeding betalen van bijna 3 miljoen euro voor het neersteken van twee Amerikaanse toeristen.

Het vonnis van de rechtbank was hoger dan de eis van het Openbaar Ministerie, die wilde dat S. 25 jaar de gevangenis in ging. De rechtbank veroordeelde hem voor een dubbele poging tot moord met een terroristisch oogmerk en bedreiging van drie politieagenten.

Zijn advocaat noemde de straf eerder te hoog. S. zou volgens hem hebben gehandeld uit ‘een beetje jeugdige bravoure”.

De in Afghanistan geboren S. kwam vanuit Duitsland naar Amsterdam uit woede over de cartoonwedstrijd van de profeet Mohammed die PVV-leider Geert Wilders had uitgeroepen. Op CS viel hij de twee willekeurig gekozen slachtoffers - beiden 38 jaar - vanuit het niets aan met een mes. Kort na de aanval schoot een politieman S. neer.