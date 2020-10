Oliereus Shell geeft kijkje in de boeken

Olie- en gasconcern Shell heeft ook het derde kwartaal naar verwachting veel last gehad van de coronacrisis. In de periode hiervoor ging er nog een recordverlies in de boeken van meer dan 18 miljard dollar. Hoe het resultaat dit keer uitpakt, maakt Shell donderdagochtend bekend in zijn nieuwe kwartaalresultaten. Ook gaat de aandacht uit naar eventuele details over de onlangs aangekondigde reorganisatie.