Terroristen Mali ter dood veroordeeld

Twee terroristen die in 2015 bij aanslagen in Mali 25 doden op hun geweten hadden, zijn woensdag ter dood veroordeeld. Een rechtbank in de Malinese hoofdstad Bamako vond de mannen schuldig aan de aanslagen op een restaurant in Bamako (vijf doden) en een paar maanden later een hotel (twintig doden) in dezelfde plaats.