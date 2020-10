Politie: zorgen over voornemen snijden in Opsporing Verzocht

De politie maakt zich zorgen over een voornemen van de publieke omroep om te snijden in het programma Opsporing Verzocht. In deze plannen zou vanaf januari een aflevering nog maar een half uur gaan duren in plaats van bijna 50 minuten. Ook zou het tijdstip van uitzending een uur later worden.

Een woordvoerder van de politie bevestigt berichtgeving hierover van De Telegraaf en RTL Boulevard.

Ook zou de publieke omroep het programma, waarin aandacht is voor misdaad en kijkers om tips wordt gevraagd, in de zomermaanden veertien weken van de buis willen halen. ‘Criminaliteit stopt niet in de zomer”, aldus de politiewoordvoerder daarover.

Hij zegt dat de politie met de publieke omroep ‘in gesprek’ is over deze voornemens, die door de NPO en AVROTROS aan de politie te kennen zouden zijn gegeven. De politie vreest dat als minder hulp van publiek ingeroepen kan worden via het programma in de zomer, grote zaken vertraging gaan oplopen.