Minister Kaag ook in quarantaine

Minister Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) is sinds woensdag in quarantaine. De nieuwe leider van D66 is in contact geweest met iemand die besmet is met het coronavirus. De bewindsvrouw heeft zelf geen klachten. Het betekent dat het vervolg van de behandeling van haar begroting in de Tweede Kamer die voor donderdag gepland staat, ook niet kan doorgaan.