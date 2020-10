'Minister' gehandicaptenzaken bedankt voor plek op CDA-lijst

"Aanvankelijk was ik enthousiast, maar na het zien van de totale kandidatenlijst ben ik tot de conclusie gekomen dat ik mij toch terugtrek", zegt Brink. Hij noemt het de "moeilijkste beslissing uit mijn leven, aangezien ik een echt politiek dier ben". Hij wil zich blijven inzetten voor "de belangen van personen met een beperking en zal zorgen dat belangrijke thema's op de politieke agenda terechtkomen."

De 24e plek waar Brink voor bedankt, werd eerder aangeboden aan zittend Kamerlid Chris van Dam. Die liet dinsdag al weten deze plek "zodanig laag" te vinden dat "het mij past de eer aan mijzelf te houden. Teleurstellend: ja. Maar altijd goed om zélf keuzes te maken."

Ook zittend Kamerlid Martijn van Helvert is ontevreden met zijn plaatsing. Hij staat als 25e op de lijst: als de peilingen enige indicatie zijn, een onverkiesbare plek. De Limburger legt zich er niet bij neer en wil campagne gaan voeren om met voorkeursstemmen in de Kamer terug te keren. Op die manier kwam in 2012 ook Pieter Omtzigt, die enkele maanden geleden net naast het lijsttrekkerschap greep, de Kamer in.

Brink werd vorig jaar in een programma van KRO-NCRV uitgeroepen tot 'minister' van Gehandicaptenzaken. Daarmee is de christendemocraat een belangenbehartiger van de 1,8 miljoen Nederlanders met een beperking. De positie is ooit bedacht door de stichting van Werner, die op nummer tien op de lijst staat. Overigens is Brink ook jarenlang raadslid geweest voor het CDA.