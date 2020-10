Oppositie kraakt communicatie kabinet na 'persmoment'

Oppositiepartijen hebben weinig goede woorden voor de communicatie van het kabinet. Dat tussen neus en lippen door in een "persconferentie die geen persconferentie mocht heten" werd gezegd dat de 'gedeeltelijke lockdown' voorlopig nog wel even in stand blijft, is tegen het zere been van veel partijen. Ook de communicatie over het reproductiegetal zorgt voor frustratie.

Over twee van de belangrijkste opmerkingen die tijdens het persmoment van premier Mark Rutte en coronaminister Hugo de Jonge werden genoemd, is minder dan 24 uur later alweer verwarring ontstaan. Het gaat om de opmerkingen dat het reproductiegetal op rond de 0,88 ligt en dat de maatregelen tot in december duren.

Maar staatssecretaris Mona Keijzer zei 's avonds in een talkshow dat het slechts om een "verwachting" gaat, niet een verlenging. "Dat is toch geen communicatie?" zegt DENK-leider Farid Azarkan. "Totale onduidelijkheid. Crisiscommunicatie is een vak en daar faalt dit kabinet in. Daar faalt Hugo de Jonge in."

"Tussen neus en lippen door werd gezegd: het wordt verlengd tot aan de kerst", zegt GroenLinks-leider Jesse Klaver. Dat is volgens hem terecht: Nederlanders kunnen er maar beter rekening mee houden dat kerst bij opa en oma er niet in zit. "Maar doe dat niet tussen neus en lippen door. Dat is een enorme mededeling. En als er vervolgens 's avonds een staatssecretaris bij een tv-programma zit, die zegt: 'Nou, ik heb nog even gebeld en het blijkt dat het nog helemaal geen gelopen race is', dan heb je je communicatie niet op orde."

'Boodschap zonder perspectief'

Ook SP'er Lilian Marijnissen hekelt dat deze "keiharde boodschap, een boodschap zonder perspectief" op deze manier werd gedeeld. "Het leek wel een beetje of het van Sint Maarten ook naar Sint Juttemis ging", grapte Kees van der Staaij (SGP).

PvdA-voorman Lodewijk Asscher vindt het "onfatsoenlijk om bij een persconferentie - die om mij volstrekt onduidelijke redenen geen persconferentie meer heet, maar een persmoment - iets te zeggen wat je drie weken geleden al kon weten. Namelijk: met deze maatregelen is het niet voorbij in november, is het niet voorbij in december, moet je je maar afvragen of het in januari voorbij is."

Asscher ergert zich er ook aan dat RIVM-chef Jaap van Dissel ook de uitspraken van De Jonge over het reproductiegetal tegensprak. Dat getal geeft aan hoeveel mensen één persoon met het coronavirus gemiddeld aansteekt. In feite is dat nu ongeveer 0,88, zei Hugo de Jonge dinsdag.

Woensdag zei Van Dissel daarover dat hierbij "de hoop de vader van de gedachte is". Het precieze getal is onzeker en ligt mogelijk een stuk hoger. "Hoop is geen strategie", foeterde Asscher. Volgens Azarkan speelde De Jonge "mooi weer" met zijn inschatting. Volgens het RIVM is dat "het bestcase-scenario", klaagt de DENK'er.