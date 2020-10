Curaçao en Canarische eilanden populair, maar vooral last minute

De reisbranche merkt dat de behoefte aan vakanties nog altijd groot is, maar ook dat mensen voorzichtig zijn met boeken. Reisaanbieders zijn blij dat de populaire zonbestemmingen in het winterseizoen, Curaçao en de Canarische eilanden, weer als relatief veilig worden bestempeld en code geel hebben. Tegelijkertijd merken ze een grote voorzichtigheid met boeken. ‘De meeste reizen worden last minute geboekt”, laat reisorganisator Corendon weten. Mensen vertrekken dan binnen twee weken na de boeking.

Volgens reisorganisator TUI wordt er ‘enthousiast geboekt op de bestemmingen Curaçao en de Canarische eilanden”. De reisaanbieder biedt alleen vakanties in ‘veilige gebieden’ aan, dus landen met code groen of geel. ‘Als een gebied op oranje gaat, bieden wij geen reizen naar dat land meer aan en we brengen de mensen terug naar huis. Zij kunnen overigens vaak wel hun vakantie afmaken.’ Voor reizen die geboekt zijn en door code oranje niet door kunnen gaan, ontvangen mensen een voucher.

De populairste bestemmingen in de herfstvakantie waren volgens Corendon Griekenland, Madeira, Sicilië en Curaçao. ‘Dat de Griekse eilanden nu weer van oranje op geel staan, gaat geen verschil maken. Want het seizoen is daar voorbij. Maar dat de Canarische eilanden, die ook op oranje stonden, code geel hebben gekregen, is goed nieuws. Het is een populaire zonbestemming in de winter”, aldus de woordvoerster van Corendon. Ondanks belangstelling op de website voor vakanties, verwacht ze dat mensen deze winter een afwachtende houding blijven hebben door de wisselende reisadviezen.

De wintersportvakantie staat op losse schroeven, nu Italië, Frankrijk en grote delen van Oostenrijk code oranje hebben. Het OMT verwacht dat het op veel plekken op wintersportvakanties, zoals in de rij bij skiliften, moeilijk is om 1,5 meter afstand te houden. Deze geboekte vakanties moeten wellicht geannuleerd worden als de negatieve reisadviezen niet veranderen.