Verkiezingsopkomst in VS al half zo hoog als in 2016

Met nog minder dan een week te gaan voor de verkiezingsdag op 3 november hebben meer dan 71 miljoen Amerikanen hun stem al uitgebracht. Dat is meer dan de helft van het totaal aantal stemmen dat tijdens de vorige presidentsverkiezingen in 2016 werd uitgebracht.

Volgens het US Elections Project van de Universiteit van Florida, dat bijhoudt hoeveel mensen al hebben gestemd, stemden vier jaar geleden ongeveer 137 miljoen Amerikanen op hun favoriete presidentskandidaat. Dit jaar maakte 51 procent van dat aantal al gebruik van de mogelijkheid om voor 3 november hun stembiljet in te leveren. Bijna 48 miljoen mensen deden dat per post en de rest deed dat in persoon.

Er zijn bijna 240 miljoen mensen die mogen stemmen bij de presidentsverkiezingen. US Elections Project verwacht dat deze verkiezingen 150 miljoen Amerikanen van hun kiesrecht gebruik zullen maken, van wie 85 miljoen voor de verkiezingsdag. Dat zou dan een opkomst worden van meer dan 62 procent. Als deze schatting blijkt te kloppen, stevent de verkiezing van dit jaar op een recordopkomst af in de recente geschiedenis.

Het vermoeden is dat de meerderheid van de vroege stemmen naar Democratische kandidaat Joe Biden gaat. Volgens de Washington Post staat hij op dit moment bovenaan in de peilingen. Tegenstander Republikein Donald Trump heeft al meermaals het stemmen per post zonder bewijs frauduleus genoemd. Toen de president zaterdag zijn stem uitbracht in Florida, zei hij opnieuw dat in persoon stemmen veiliger is.