‘Ga niet langs de deuren met Halloween en Sint-Maarten’

Normaal gaan ouders met kinderen in groepen langs de deuren om een liedje te zingen en zo wat lekkers te ‘verdienen’. Dat is nu geen goed idee, omdat in groepen de kans op verspreiding van het virus groot is, zegt de veiligheidsregio. ‘Als we nu onze sociale contacten en het aantal bewegingen in straten en buurten beperken, kunnen we volgend jaar Halloween en Sint Maarten weer samen vieren.’ Maar ouders zijn uiteraard zelf verantwoordelijk om een afweging te maken, aldus de veiligheidsregio.

Premier Mark Rutte zei dinsdagavond nog dat het lopen met lampionnen langs huizen op Sint Maarten alleen in kleine groepen zal kunnen, evenals het vieren van pakjesavond op 5 december.