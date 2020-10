Schaakrubriek: Overal op aarde corona en droefenis, ook in de schaakwereld

Het viel natuurlijk te verwachten, maar nu is het officieel: het tweee deel van het Kandidatentoernooi, om een uitdager van Carlsen te krijgen, is uitgesteld tot voorjaar 2021. Waar is onduidelijk, maar dat zal ook wel weer van de pandemie afhangen.

Overal op aarde corona en droefenis, ook in de schaakwereld. Gelukkig is de grote stroom schaakboeken door dit alles niet tot stilstand gekomen. Zo kunnen we bijvoorbeeld kennis nemen van het eerste deel van bovengenoemd toernooi via het boek van Vladimir Tukmakov, Candidates Tournament Part 1, uitgekomen bij Thinkers Publishing (€25).

Het is al het derde boek bij de uitgeverij van deze sterke Oekraïense grootmeester en bevat prachtige analyses van alle partijen, met aandacht voor de cruciale momenten in de partij. Een zeer fraai toernooiboek. Daniel Vanheirzeele van deze uitgeverij beloofde een tsunami van schaakboeken voor al die schakers die in deze tijd niet naar de club durven maar toch met schaken bezig willen blijven - een be..

