Foutje bij stemming over zorgsalaris leidt niet tot actie kabinet

Het kabinet gaat, zoals verwacht, geen werk maken van het per ongeluk aangenomen voorstel om salarissen in de zorg te verhogen. Dinsdag werd zo’n motie van PVV-leider Geert Wilders door een fout van een coalitie-Kamerlid aangenomen, maar het kabinet trekt niet nog meer geld uit voor een hoger loon voor zorgmedewerkers.

Minister Tamara van Ark (Medische Zorg) legt in een brief aan de Kamer uit dat het kabinet volgens haar al veel doet. De lonen zijn de afgelopen jaren al flink gestegen, zegt Van Ark. ‘Ook voor 2020 en 2021 zijn behoorlijke cao-loonstijgingen afgesproken.’ Daarnaast wil het kabinet eerst een onderzoek naar knelpunten in de zorg afwachten. Ze wijst verder op de toegezegde zorgbonus voor medewerkers die betrokken waren bij de zorg voor coronapatiënten.

‘Bovengenoemde acties zijn allen gericht om de waardering voor onze zorgprofessionals tot uiting te laten komen en de personeelstekorten aan te pakken”, concludeert Van Ark. Verdere actie van het kabinet zit er niet in.