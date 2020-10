Erdogan noemt makers Charlie Hebdo ‘’schurken’’

‘Ik hoef niks te zeggen tegen die schurken die mijn geliefde profeet op een dergelijke schaal beledigen”, zei Erdogan.

Het weekblad zette een tekening op de cover met Erdogan die zittend in een stoel te zien is, gekleed in een t-shirt en onderbroek. De cartoon-Erdogan heeft een blikje drinken in de ene hand en houdt met de andere de hijab van een vrouw omhoog. ‘Oh, de profeet”, zegt hij daarbij.