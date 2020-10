Reclame Code Commissie: veel klachten over spotje Gezond verstand

De Reclame Code Commissie (RCC) heeft in een paar uur tijd al vele tientallen klachten ontvangen over een spotje voor het blad Gezond verstand. De commercial voor het blad, waarin omstreden theorieën over de coronapandemie en het klimaat worden gedeeld, is vanaf woensdagochtend te horen op NPO Radio 1.

"Dit zijn opvallend veel klachten in zeer korte tijd", bevestigt de woordvoerster van de RCC. "Normaal ontvangen we er zo’n zestig per dag". Het secretariaat gaat de klachten in behandeling nemen en kijkt of er een procedure wordt gestart. "Bij meerdere gelijkluidende klachten over één onderwerp wordt de meest representatieve gekozen en gaan we daarmee aan de slag. De andere klagers liften dan mee op die procedure."

Deze klachtenprocedure duurt over het algemeen enkele weken. "Het is vergelijkbaar met een gerechtelijk traject", legt de zegsvrouw uit. "We plegen uitgebreid hoor en wederhoor; een adverteerder mag zich altijd verweren. We gaan bij een oordeel niet over één nacht ijs."

STER

In theorie kan een bepaalde klacht overigens met spoed worden behandeld, maar dat gebeurt zelden. "Dit zou kunnen als er grote maatschappelijke onrust is over een bepaald spotje of als de hoeveelheid klachten aanleiding geeft tot een snellere behandeling. Het is aan de voorzitter van de commissie om dit te beoordelen."

De Stichting Ether Reclame (STER) laat weten geen reden te zien om de spotjes van de zender te weren. Op sociale media ontstond veel ophef over de commercials die te horen waren in de reclametijd van een serieus nieuwsprogramma. "Als er zaken in een spotje langskomen die wettelijk verboden zijn, dan kunnen wij iets weigeren. Maar het is niet aan de STER om te oordelen over twijfelgevallen. Daarvoor hebben we de Reclame Code Commissie", stelt directeur Frank Volmer van de STER.