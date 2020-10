Beurzen zakken door vrees nieuwe lockdown

De Europese aandelenbeurzen lieten woensdag opnieuw flinke verliezen zien. De vrees voor nieuwe lockdownmaatregelen in Europa om de tweede coronagolf in te dammen zorgde voor een negatieve stemming op de financiële markten. Op het Damrak ging Heineken onderuit na de aankondiging van een grote reorganisatie door de bierbrouwer.

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde rond het middaguur 1,5 procent lager op 537,63 punten. De MidKap verloor 2 procent tot 776,82 punten. De beurzen in Frankfurt en Parijs zakten 2,8 en 2,5 procent. Zowel Duitsland als Frankrijk zetten zich schrap voor strengere corornamaatregelen. De Londense FTSE daalde 1,5 procent.

Uitzender Randstad en vastgoedconcern Unibail-Rodamco-Westfield waren de grootste dalers in de AEX, met minnen van 5,4 en 4,5 procent. Heineken volgde met een verlies van 4 procent. De bierbrouwer gaat vanwege de coronacrisis aanzienlijk in de personeelskosten snijden. De uitgaven voor medewerkers op het hoofdkantoor en regionale kantoren moeten omlaag, waardoor banen verloren gaan. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten.

Carlsberg

KPN herstelde van een eerder fors koersverlies en won 0,5 procent. Het telecomconcern is positiever geworden over de winstgevendheid in heel 2020, dankzij solide prestaties in het derde kwartaal en kostenbesparingen. Bij de kleinere bedrijven was ICT Group (plus 6,4 procent) een positieve noot. De automatiseerder voerde de omzet afgelopen kwartaal verder op.

Bierbrouwer Carlsberg steeg 1,8 procent in Kopenhagen. De Deense concurrent van Heineken verhoogde zijn verwachtingen na een sterk derde kwartaal. PSA zakte 3,6 procent in Parijs. De eigenaar van Peugeot en Citroën zag de autoverkopen fors dalen door de coronacrisis. Aston Martin steeg 2,5 procent in Londen. Het Duitse autoconcern Daimler (min 3,8 procent) wil zijn belang in de Britse sportwagenmaker uitbreiden.

Deutsche Bank

In Frankfurt won Deutsche Bank 2 procent. De grootste bank van Duitsland wist in het derde kwartaal weer winst te boeken, na een stevig verlies een jaar eerder. De bank profiteerde met name van kostenbesparingen door het schrappen van duizenden banen. De Duitse maaltijdbezorger Delivery Hero deed afgelopen kwartaal goede zaken dankzij de coronacrisis en klom 4,8 procent.

De euro was 1,1749 dollar waard, tegenover 1,1824 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 3,8 procent minder op 38,08 dollar. Brentolie zakte 3,1 procent in prijs tot 39,93 dollar per vat.