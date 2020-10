Ernst Kuipers: we zitten nog steeds op het verkeerde spoor

Het nog altijd stijgende aantal ziekenhuisopnames van patiënten met het coronavirus laat zien ‘dat we nog steeds op het verkeerde spoor zitten”. Dat zegt Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg, in de Tweede Kamer.

De druk op de ziekenhuizen neemt door het nog altijd snel oplopende aantal besmettingen verder toe, waarschuwt Kuipers. In het beste geval wordt de piek voor de ziekenhuizen al volgende week bereikt, maar dan moet de komende dagen echt een afvlakking te zien zijn. De oplopende opnames in de ziekenhuizen, zowel op de ic als op verpleegafdelingen, wijzen daar volgens hem nu nog niet op.

Waar het aantal besmettingen dit voorjaar razendsnel steeg, gaat dat nu volgens Kuipers een stuk langzamer. Maar ook de omslag als gevolg van de maatregelen die het kabinet heeft genomen, laat nu langer op zich wachten.

Kuipers waarschuwt ook dat die maatregelen erop gericht zijn het reproductiegetal, dat het tempo aangeeft waarin mensen elkaar aansteken, maar net onder de 1 te krijgen. Bij een laag aantal ziekenhuispatiënten kan dat volgens hem prima. Maar in de huidige situatie blijft daarmee ‘niet heel veel speling’ over. ‘Wat we nu doen is heel erg scherp aan de wind zeilen.’