Egyptische ‘Grand Imam’ wil strafbaarstelling anti-moslimacties

De ‘Grand Imam’ van de gezaghebbende al-Azhar Universiteit in Caïro roept de wereld op anti-islamitische acties strafbaar te stellen. De imam, sjiek Ahmed al-Tayeb, reageert op de nieuwe verspreiding van spotprenten van de profeet Mohammed die oorspronkelijk jaren geleden in het Franse blad Charlie Hebdo zijn verschenen.

Al-Tayeb vindt ook dat anti-islamitische sentimenten niet zouden mogen worden gebruikt of aangewakkerd in verkiezingsstrijd. De Egyptische president Abdul Fatah al-Sisi, had al gezegd dat de vrijheid van meningsuiting zou moeten stoppen als er anderhalf miljard mensen mee worden beledigd. Hij bedoelt de anderhalf miljard islamieten.

De meeste moslims zijn soennieten. Die hebben geen afgebakende structuur met een geestelijke leider aan het hoofd, zoals bijvoorbeeld de rooms-katolieke kerk of de sjiieten. Maar het duizend jaar oude onderwijsinstituut al-Azhar is in de ogen van veel soennieten de belangrijkste religieuze autoriteit.