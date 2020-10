Rechtbank hoopt op behandeling megaproces Marengo begin 2021

De megazaak rond hoofdverdachte Ridouan Taghi gaat over onder meer zes moorden en vier pogingen daartoe. Er zijn zeventien verdachten. Vanaf woensdag zijn vier dagen uitgetrokken voor opnieuw inleidende zittingen, daarvan zijn inmiddels al dertien rondes geweest.

Taghi werd eind vorig jaar in Dubai opgepakt, nadat hij tijden uit handen van politie en justitie had weten te blijven. Hij zit inmiddels in Nederland in de cel. Zijn vermeende rechterhand Saïd R. werd later gearresteerd in Colombia. Wanneer hij aan Nederland wordt uitgeleverd, is nog niet duidelijk. Taghi was woensdag niet aanwezig in de rechtbank.