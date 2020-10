Rob Jetten: actiegroepen moeten politici niet thuis opzoeken

D66-leider Rob Jetten vindt dat er een grens is overschreden met het bezoek dat hij dinsdagavond thuis kreeg van vijf leden van boerenactiegroep Farmers Defence Force (FDF). De boeren kwamen hem een voedselpakket brengen, omdat Jetten positief is getest op het coronavirus en voorlopig in quarantaine moet. De sfeer was niet dreigend, zegt Jetten, maar actiegroepen horen volgens hem politici niet thuis op te zoeken. "En zeker niet ’s avonds in het donker onaangekondigd aan mijn voordeur", schrijft Jetten woensdag op Facebook.