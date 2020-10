Heineken daalt in rode AEX na aankondiging reorganisatie

De AEX-index op Beursplein 5 noteerde enige minuten na opening van de markt 1,2 procent in de min op 539,21 punten. De MidKap daalde 1,8 procent tot 778,94 punten. De beurzen in Frankfurt, Londen en Parijs leverden tot 2,4 procent in.

Heineken zakte 2 procent bij de hoofdfondsen. De bierbrouwer gaat als gevolg van de coronacrisis aanzienlijk in de personeelskosten snijden. De uitgaven voor medewerkers op het hoofdkantoor en regionale kantoren moeten met ongeveer 20 procent omlaag, waardoor banen verloren gaan. Gedwongen ontslagen zijn daarbij niet uitgesloten.

KPN daalde 1,4 procent. Het telecomconcern is positiever geworden over de winstgevendheid in heel 2020, dankzij solide prestaties in het derde kwartaal en kostenbesparingen. KPN blijft wel tegenwind voelen door de coronacrisis, met name bij de zakelijke tak omdat bedrijven terughoudender zijn met uitgaven voor telecomdiensten.