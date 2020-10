Amsterdam wil opdelen woningen door beleggers voorkomen

De gemeente Amsterdam scherpt de woonregels aan in een poging woningen betaalbaar te houden. Zo wil de gemeente voorkomen dat beleggers grote huizen in meerdere kleine woningen opdelen en worden de boetes voor herhaalde overtreding bij woonfraude en het niet melden van vakantieverhuur fors verhoogd.

Het verhogen van de boetes is mogelijk door de nieuwe Wet toeristische verhuur van woningen. Bij een herhaalde overtreding van bijvoorbeeld het verkameren van woningen zonder vergunning, het hebben van een illegaal hotel en het meer dan dertig nachten de woning verhuren als vakantiewoning, krijgt de verhuurder twee keer het bedrag van de eerste boete opgelegd. De maximale boete voor recidive door professionele verhuurders kan daarmee oplopen tot 43.500 euro. De boete voor het niet registreren of niet vooraf melden van een verhuring gaat ook omhoog, van 6000 naar 8700 euro.

Ook worden bewoners die hun woning tijdelijk willen verhuren aan toeristen vanaf 1 januari verplicht zich te registreren in het landelijk registratiesysteem voor toeristische verhuur. Daardoor is de verhuurder niet meer anoniem en wordt handhaving makkelijker. De vergunning- en meldplicht voor vakantieverhuur blijven naast de registratieplicht van kracht.

Woonfraude

Verder wil Amsterdam dat alleen woningen die minimaal 100 vierkante meter zijn (voor woningen met een begane grond geldt 200 vierkante meter) mogen worden verbouwd tot woningen die minimaal 40 vierkante meter groot zijn, en in het geval van woningen met een begane grond minimaal 100 vierkante meter zijn. ‘Woningen zijn om in te wonen en niet om aan te verdienen”, zegt woonwethouder Laurens Ivens. ‘De strijd tegen woonfraude zetten we steviger door, met hogere boetes en het uit de anonimiteit halen van toeristische verhuur. Verder willen we voorkomen dat het vinden van een betaalbare woning onmogelijk wordt doordat beleggers woningen opkopen en in delen doorverkopen of verhuren.’

De wijzigingen gaan 1 januari in.