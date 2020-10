Sony: Playstation 5 doet het veel beter in voorverkoop

De Playstation 5 doet het een stuk beter in de voorverkoop dan voorganger Playstation 4. In de eerste twaalf uur van de voorverkoop zijn in de Verenigde Staten evenveel consoles van de nieuwste generatie verkocht als in de eerste twaalf weken van de Playstation 4. Dat heeft topman Jim Ryan van de gamesdivisie van Sony laten weten. De Playstation 5 komt op 12 november uit.