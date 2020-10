‘Duitsland gaat horeca, cultuur en sport aan banden leggen’

Doel van de maatregelen is om de tweede coronagolf, die ook Duitsland treft, in te dammen. De federale regering wil zoveel mogelijk een landelijk beleid dat ook doelgericht en tijdelijk is. Daarin had bondskanselier Merkel lang de deelstaatregeringen tegenover zich, die economische schade van beperkende maatregel zoveel mogelijk willen voorkomen.

Onder het nieuwe pakket aan maatregelen, dat van 4 november tot het einde van die maand zal gelden, zou men hooguit nog mensen uit één ander huishouden tegelijkertijd in het openbaar mogen treffen. Scholen en kinderdagverblijven zouden open mogen blijven, maar moeten dan met nieuwe hygiëneprotocollen gaan werken. Ook zouden de schoonheidsstudio’s, massagesalons en tatoeagestudio’s in Duitsland komende maand dicht moeten gaan.

Duitsland heeft momenteel te maken met veel hogere dagelijkse besmettingscijfers dan tijdens de eerste golf in maart en april. Sindsdien heeft Duitsland de testcapaciteit fors opgeschroefd. De rappe toename van het aantal coronabesmettingen wordt geweten aan samenkomsten en het nachtleven. Meerdere regio’s, waaronder de hoofdstad Berlijn, namen daarom al eerder strenge maatregelen, waaronder een avondklok. Sinds het begin van de epidemie zijn er in Duitsland meer dan 450.000 besmettingsgevallen vastgesteld. In het land overleden al meer dan 10.000 personen aan de gevolgen van Covid-19.