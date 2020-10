‘Lijkt erop dat we de piek van de tweede golf naderen’

De piek van de tweede coronagolf in Nederland is in zicht. Dat stelt Jacco Wallinga, hoofd van de afdeling Modellering van Infectieziekten bij het RIVM in een gesprek met het AD. Dinsdag telde Nederland voor de derde keer meer dan 10.000 coronabesmettingen in een etmaal, maar de explosieve groei is er volgens Wallinga uit.