Nieuwe zittingsronde in monsterproces Marengo

Vanaf woensdag zijn er opnieuw vier inleidende zittingen in het monsterproces Marengo, in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp. Het proces gaat onder meer over meerdere liquidaties en pogingen daartoe, al dan niet uitgevoerd in opdracht van de vorig jaar in Dubai gearresteerde Ridouan Taghi. De laatste maanden gaat vrijwel alle aandacht echter naar de steeds verder escalerende ruzie tussen het Openbaar Ministerie en meerdere advocaten in het proces. Ook tussen enkele advocaten en de onderzoeksrechters is de sfeer inmiddels danig verziekt geraakt.

Rond de vorige zittingen, ruim twee maanden geleden, kwam het OM met een nieuw dossierstuk, waarin staat dat een aantal advocaten geheime informatie naar criminelen, onder wie Taghi, zou hebben doorgespeeld, en zich als ‘loopjongen’ zou hebben laten gebruiken. Dat leidde tot furieuze reacties van de raadslieden. Zij ontkennen met klem.

Niet lang daarna wraakte advocaat Nico Meijering met steun van een tiental collega’s - tevergeefs - de twee onderzoeksrechters in Marengo, omdat zij de schijn van vooringenomenheid zouden hebben gewekt. Bij de onderzoeksrechter vinden - in beslotenheid - nog verhoren van getuigen plaats, onder wie kroongetuige Nabil B.

Ook werd rond die tijd bekend dat justitie Meijering en een kantoorgenoot vorig jaar heeft laten volgen, op een reis naar Dubai. Het OM had aanwijzingen dat Meijering een ontmoeting zou hebben met de toen nog voortvluchtige Taghi. De schaduwoperatie werd geheim gehouden en kwam via een publicatie in het AD naar buiten. De ontmoeting met Taghi vond niet plaats, Meijering had andere doeleinden op zijn reis.

Daarbovenop trok begin deze maand een onderzoeksrechter zich terug vanwege de ‘onaanvaardbare bejegening’ door advocaten. De onderzoeksrechter liet de rechtbank weten dat ze niet meer verder wil, omdat advocaten eerder ‘op een voor mij ongekend harde wijze hun afkeuring’ hebben geuit over haar opereren. Geplande verhoren zijn door deze uitzonderlijke ontwikkeling uitgesteld.

Het liquidatieproces, met inmiddels zeventien verdachten, is al extreem explosief sinds kroongetuige Nabil B. zich in 2017 bij justitie meldde. Hoewel zijn bekentenissen en belastende verklaringen over medeverdachten het onderzoek van het OM goed doen, zijn de drama’s sindsdien niet te overzien. Kort na de bekendmaking werd de onschuldige broer van B. doodgeschoten. Afgelopen jaar werd Derk Wiersum, de advocaat van B., op straat gedood. Deze moord is geen onderdeel van Marengo, een verre neef van Taghi is een van de verdachten.