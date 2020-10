Texas mag aantal inleverpunten voor stemmen toch beperken

De maatregel van Abbott heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat Harris County, het district met de grote stad Houston en 4,7 miljoen inwoners, maar één inleverpunt zal hebben. Critici zien in de maatregel een poging van de Republikeinse gouverneur om potentiële Democratische kiezers zoveel mogelijk uit te sluiten.

Nieuwssite Politico meldde zondag dat de Democratische presidentskandidaat Joe Biden in een peiling van de krant Dallas Morning News en de University of Texas at Tyler aan de leiding gaat in de Lone Star State. Sinds Jimmy Carter in 1976 is het geen Democraat meer gelukt om de presidentsverkiezingen in Texas te winnen.

Trump won de staat in 2016 met 9 procent verschil ten opzichte van Hillary Clinton. Een verlies in het Republikeinse bolwerk Texas, een staat met maar liefst 38 kiesmannen, zou voor Trump een mokerslag betekenen en een stunt zijn voor de Democraten.

Bijna 8 miljoen Texanen hadden dinsdag al gestemd, zo’n 90 procent van de opkomst in 2016 en een hoger aantal dan in elke andere Amerikaanse staat. Texaanse kiezers kunnen per post stemmen als ze ouder dan 65 zijn, ziek of gehandicapt zijn, of als zij niet aanwezig zijn in hun district.

Begin oktober bepaalde gouverneur Abbott dat het aantal inleverpunten beperkt werd. Volgens kiezers en burgerrechtenorganisaties levert dat met name de ouderen, gehandicapten en stadsbewoners extra moeilijkheden op bij het stemmen. Een hof van beroep zette vrijdag nog een streep door het bevel van de gouverneur omdat het volgens het hof een inbreuk vormde op het stemrecht en kiezers in gevaar bracht om te worden besmet het nieuwe coronavirus.

Meer Amerikanen dan ooit brengen bij de aankomende presidentsverkiezingen naar verwachting hun stem per brief uit vanwege de corona-epidemie. President Donald Trump en zijn Republikeinse partijgenoten beweren, in weerwil van wat experts zeggen, dat het stemmen per post verkiezingsfraude in de hand werkt.

Volgens de Democraten is dat een excuus van de Republikeinen om Democratische kiezers uit te sluiten en zo de verkiezingen naar hun hand te zetten. Het stemmen per post is op die manier uitgegroeid tot een van de grote twistpunten in aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 3 november.