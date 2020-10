Google scherpt advertentiebeleid aan rondom Zwarte Piet

Google neemt afscheid van advertenties waarin Zwarte Piet te zien is. Verder kan op YouTube, een dochterbedrijf van Google, voortaan geen geld meer verdiend worden met video’s van Zwarte Piet of Roetveegpiet, zo maakte Google Nederland dinsdag bekend.

De aanscherping van het beleid komt omdat ‘Google zich heeft gecommitteerd aan gelijkheid en diversiteit”, aldus een zegsman.

Het nieuwe advertentiebeleid betekent een wijziging voor uitgevers die gebruik maken van advertentiediensten van Google. Zij mogen geen advertenties via de netwerken van Google tonen op pagina’s met Zwarte Piet of Roetveegpiet. Dit beleid gaat ergens ‘de komende weken’ in.

Voorwaarden

Wat betreft de video’s van Zwarte Piet op YouTube mogen deze onder bepaalde voorwaarden nog wel verschijnen omdat Google ‘het publieke debat niet in de weg wil zitten”. Maar geld ermee kunnen verdienen, is dus wel verleden tijd.

Een uitzondering van de nieuwe advertentieregels ten aanzien van Zwarte Piet wordt gemaakt voor ‘webpagina’s die educatief of journalistiek van aard zijn”, aldus Google Nederland.