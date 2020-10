Roermonds ziekenhuis stelt operaties uit om corona

Het Laurentius Ziekenhuis in Roermond stelt een deel van geplande operaties uit en gaat meer bedden vrijmaken voor de opvang van patiënten met corona. Bovendien staat het ziekenhuis vanaf woensdag dagelijks nog slechts één bezoeker per coronapatiënt toe voor maximaal 30 minuten. Dat maakte het ziekenhuis dinsdag bekend.

De maatregelen hebben te maken met het toenemend aantal coronapatiënten, aldus het Laurentius. Het aantal bezoekers wordt ingeperkt om de drukte op de verpleegafdeling beter te kunnen beheersen en in het belang van de veiligheid van patiënten, bezoekers en medewerkers. Het ziekenhuis vraagt mensen die te vroeg voor een afspraak zijn, in de auto te wachten. Dit om te voorkomen dat in het ziekenhuis te veel mensen bij elkaar komen.

In de verpleegafdeling van het ziekenhuis liggen momenteel elf patiënten met corona, op de ic liggen er nog eens drie.