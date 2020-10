Het is volgens premier Mark Rutte nog te vroeg om conclusies te trekken over de effecten van de gedeeltelijke lockdown. Pas later in de week zal meer duidelijkheid komen over de gevolgen van onder meer sluiting van de horeca.

Volgende week dinsdag komt het kabinet in principe weer met een persconferentie zei Rutte dinsdag. Tenzij cijfers aanleiding geven tot een andere afweging, voegde hij eraan toe.