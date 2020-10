Ziekenhuisopnames België afgelopen etmaal voorbij piekdag maart

In België zijn de afgelopen 24 uur 689 coronapatiënten in de ziekenhuizen opgenomen. Dat is op één dag ruim meer dan op het hoogtepunt van de eerste golf, toen op 28 maart een recordaantal van 629 Covid-19-patiënten werd opgenomen. ‘Er is dringend actie nodig”, zegt viroloog Steven Van Gucht die de cijfers op basis van de dagelijkse rapportering van de ziekenhuizen bekendmaakte. ‘Het wordt heel warm in de ziekenhuizen”.

In totaal liggen op dit moment 5554 patiënten met Covid-19 in het ziekenhuis. Op het hoogtepunt van de eerste golf lagen er op 7 april in totaal 5715 personen in het ziekenhuis. Van Gucht denkt dat dat record donderdag ook sneuvelt.