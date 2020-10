Topmannen Facebook en Twitter waarschuwen voor uithollen internet

De topman van Facebook, Mark Zuckerberg, en zijn evenknie van Twitter, Jack Dorsey, vrezen een uitholling van het internet als sociale media meer aan banden worden gelegd. Zij stellen dit in verklaringen die ze woensdag gaan afleggen in de Amerikaanse Senaat. Ook Google (Alphabet) moet verschijnen en waarschuwt voor negatieve gevolgen. De verklaringen werden dinsdag al naar buiten gebracht.

Facebook, Twitter en Google zijn nu nog beschermd tegen rechtszaken over de inhoud die gebruikers plaatsen op hun onlineplatformen. Volgens de drie megabedrijven is die bescherming, vastgelegd in een wet uit 1996, cruciaal voor de vrijheid van meningsuiting op het internet. Dorsey vreest anders een ineenstorting van de manier hoe er nu op het internet wordt gecommuniceerd. En Zuckerberg sluit niet uit dat sociale mediabedrijven zonder die bescherming meer gaan censureren om juridische stappen te voorkomen.

Politici in Washington daarentegen maken zich, ook in de aanloop naar de Amerikaanse verkiezingen, steeds meer zorgen om de toenemende macht van de drie bedrijven. Ook president Trump, een fanatiek twitteraar, uitte felle kritiek nadat tweets van hem werden verwijderd of van een waarschuwing werden voorzien. Er gaan dan ook stemmen op om de bewuste wet te wijzigen.