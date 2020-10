Onderzoek: coronarisico door aerosolen stijgt in bedompte ruimte

Aerosolen zijn volgens Amsterdams onderzoek doorgaans ‘geen erg efficiënte route’ voor het coronavirus om van de ene naar de andere persoon over te gaan. In slecht geventileerde ruimtes kan het risico door de minuscule druppeltjes echter toenemen, waarschuwen de onderzoekers. Zeker wanneer doorlopend gesproken, gehoest of geniest wordt en als zogeheten ‘superverspreiders’ aanwezig zijn, stijgt de kans op overdracht.

Over de rol van aerosolen in de verspreiding van het coronavirus is veel discussie. Het RIVM stelt dat ‘niet duidelijk is’ of kleine druppels die lang in de lucht blijven hangen een rol spelen. Ook als het zo is, spelen grote druppels die snel neerkomen volgens het instituut een belangrijkere rol. Mede daarom bestaat het advies om 1,5 meter afstand te houden.

Dat grote druppels een grotere factor zijn dan aerosolen, denkt ook het team dat het nieuwe onderzoek heeft gedaan. De natuurkundigen van de UvA en medisch onderzoekers van het Amsterdam UMC en Cardiologie Centra Nederland bekeken in hun studie onder meer hoe lang aerosolen in de lucht blijven zweven wanneer mensen bijvoorbeeld praten of hoesten. Ze combineerden hun metingen met andere inzichten over het coronavirus, zoals de mate van besmettelijkheid en het aantal virusdeeltjes dat mensen uitstoten. De uitkomsten zijn gepubliceerd in het vaktijdschrift Physics of Fluids.

Uitstoten

Het lijkt er volgens de onderzoekers op dat besmette personen die slechts milde symptomen hebben, of zelfs symptoomvrij zijn, niet zo heel veel virusdeeltjes uitstoten via aerosolen. Daarmee is besmetting via deze route niet zo efficiënt voor het virus, denken ze. Sommige mensen blijken echter bijna twintigmaal zo veel aerosolen te produceren dan gemiddeld. Als zij besmet zijn met het coronavirus, stoten ze dus ook veel meer minuscule druppeltjes uit die het virus bevatten en stijgt het risico.

Het is niet exact bekend hoeveel virusdeeltjes iemand moet inademen om besmet te raken. Duidelijk is volgens de wetenschappers wel dat Sars-CoV-2 een stuk minder besmettelijk is via de lucht dan ‘echte’ luchtvirussen, zoals de mazelen. De Amsterdamse onderzoekers adviseren mensen afstand van elkaar te blijven houden en mondkapjes te dragen.

Hoewel het RIVM dus niet overtuigd is van het belang van aerosolen, schreven onderzoekers die voor het instituut werken in juli al in een onderzoek dat er steeds meer bewijs is dat het coronavirus zich soms ook op deze wijze verspreidt. Overdracht van het coronavirus ‘is mogelijk en moet niet worden veronachtzaamd”, waarschuwden ze.