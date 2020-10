Italië telt recordaantal nieuwe coronabesmettingen

Italië telt een recordaantal nieuwe coronabesmettingen. Het afgelopen etmaal zijn 21.994 gevallen geregistreerd, en dat kwam zelfs tijdens de eerste coronagolf eerder dit jaar niet voor. Italië was toen een tijd lang het zwaarst getroffen Europese land.

De afgelopen 24 uur bezweken er 221 mensen aan corona. Het is de eerste keer sinds midden mei dat er meer dan 200 coronadoden op één dag zijn gemeld. In totaal stierven in Italië tot nu toe 37.700 mensen aan de gevreesde longziekte.

De jongste Italiaanse maatregelen om de verspreiding van het virus in te dammen, stuiten op groeiend verzet. In meerdere steden kwam het de afgelopen dagen tot deels gewelddadige betogingen.