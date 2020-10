Meerderheid Tweede Kamer stemt voor hoger salaris in de zorg

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft dinsdag aangegeven dat ze een forse structurele verhoging wil van de salarissen van zorgmedewerkers. Een motie van PVV-leider Geert Wilders daartoe kreeg in een hoofdelijke stemming 69 Kamerleden achter zich; terwijl 67 Kamerleden tegen stemden. Eerdere moties met dezelfde strekking van de PVV en van de SP werden de afgelopen maanden steeds nipt verworpen.

Wilders toonde zich na de stemming opgelucht. ‘Dit is geweldig nieuws”, zei hij. Hij wil voorafgaand aan het coronadebat woensdag in de Tweede Kamer een brief van het kabinet over de manier waarop het de motie wil gaan uitvoeren.

Dinsdag waren tijdens de stemmingen 136 van de 150 leden aanwezig.